一位參加國民黨「網紅青年營」的不具名網友，批評營隊過程。筆者可以理解，為什麼許多年輕人對國民黨失望，但這位不具名網友則稍有不同。

年輕人對政治有想法，才會來參加政黨活動，會想建議主事者，「這樣做，那樣做，年輕人才有感」。這些建議是對的，但政治是各種意見的平衡，讓年輕人有感的事，其他族群不見得認同。

國民黨雖然遜，但也不至於遜到，不知道年輕人要的是什麼，只是不見得能把不同的意見整合在一起，所以有時會讓年輕人覺得「給你建議了也不用」。

而網紅青年營，既然聽眾都是對政治有企圖的人，講者分享自己的從政心得，希望年輕人少走冤枉路，這樣有不好嗎？

真的要談國民黨重用年輕人的瓶頸，國民黨的政治人物，當然也想要「重用年輕世代」，但十位年輕人，可能有十一種不同的意見，「老闆」最後還是只能用自己的主觀，去選擇一位「最好的年輕人」。選出來的人難免同質性高。

而民進黨的年輕幕僚，是從小仗開始打，就像美國職棒，從1A開始磨練，一步步晉升2A、3A，有一天打進大聯盟，他們就有可能是羅文嘉、趙天麟，或者高嘉瑜、林淑芬。

民進黨的老闆，有實戰的結果可以印證年輕人的能力，就不會有幕僚跟老闆「很像」的問題。蔡英文敢去被波特王「撩」，筆者看到的不是好笑，而是蔡英文對她幕僚的信任。

民進黨的政治幕僚是真的有決策權，應該要調整的是對技術官僚多點尊重；而國民黨要讓年輕世代有所發揮，則要讓幕僚有更多「以戰代訓」的機會，是真的有參與決策，而不是搖旗吶喊而已。

朱立倫栽培出葉元之、江怡臻兩位議員，現在的發言人凌濤也獨當一面；江啟臣的幕僚鄭照新、張智瑋、何志勇也承擔重任，只是到目前為止，他們的優秀幕僚只能說是國民黨的「亮點」，而不是一種現象。

民進黨的幕僚，可以派系為單位，在行政與立法、中央與地方之間輪轉，既增加了歷練，也有升遷的希望；國民黨的幕僚基本上還是跟著老闆打轉，沒有建立起一個機制，這實在是非常可惜的事。

最後回到這位不具名網友，他批評國民黨的營隊，只想著要「反攻民進黨」，呃，制衡執政者不是天經地義的嗎？國民黨內理念或有不同，但對民進黨「看不下去」絕對是所有人的共識。

放大到台灣社會，「討厭民進黨」的也是比「支持國民黨」多出不少。如果覺得民進黨做得不錯，來看其他在野黨，自然都是格格不入。（作者為政治幕僚）

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