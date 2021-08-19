阿富汗一夕之間變色，說咱們的蔡總統不緊張是假的，3天來不吭一聲，第四天終於拐了個彎透露出對現狀妥協的態度。

823金門戰役63週年快到了，身兼民進黨黨主席的蔡總統致詞時表示，過幾天，就是823金門戰役63週年。63年前，為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明。

奇怪了！823砲戰什麼時候被民進黨關注過了？60周年的時候當時的民進黨副祕書長徐佳青說，823共產黨不是跟民進黨打仗，台灣士兵是「為國民黨而犧牲」，「這值得紀念嗎？大家要好好想一想。」

經過阿富汗這次變局，蔡總統終於想透了，這不是「為國民黨而犧牲」，而是全島一命，過去幾年口中一直喊團結卻從不去參加紀念大會，今年她說「如果這一代的我們，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎而選擇放棄，我們將對不起世世代代台灣人」。OK！我們就來看看，今年的823紀念會總統會出席否？

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