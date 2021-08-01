羽球國手戴資穎東奧奪銀 蘇貞昌發文祝賀 22:422021/08/01 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國羽球選手戴資穎今日於東京奧運拿下銀牌，行政院長蘇貞昌今日晚間於臉書發文感謝戴資穎，並表示小戴雖然未能取得金牌，但這塊銀牌，仍然創下我國奧運羽球女單最佳成績，同時也是今天我國獲得的第三座獎牌。 蘇貞昌說，戴資穎再次給國人一場頂尖對決。在對手狀況很好的時候，小戴仍然展現強大韌性，不斷將比分追近，雖未能奪金，但也拿下銀牌，感謝教練與全體隊職員，羽球代表隊這次已經寫下歷屆最佳、一金一銀的好成績。 奧運奪牌後 郭正亮點出後續問題 戴資穎左上4字刺青藏獲勝關鍵 正能量喻意曝光逼哭網 #戴資穎 #羽球 #我國 #銀牌 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》外媒看見台灣！羽球隊一晚戰勝兩個14億人大國 07:262021/08/01 體育 東奧》羽球男雙3連霸被台灣斬斷 「雙塔」慘遭陸球迷圍剿 09:452021/08/01 體育 東奧》戴資穎奪金希望濃厚 生涯對戰陳雨菲18戰15勝 17:152021/08/01 體育 東奧》戴資穎決戰陳雨菲搶金 戴爸率加油團觀戰：有信心 19:582021/08/01 體育 東奧》潘政琮勇奪高球銅牌 桿弟媽媽與有榮焉 17:382021/08/01 體育 東奧》3局不敵陳雨菲「銀」恨 戴資穎仍寫女單最佳成績 20:002021/08/01 體育 東奧》戴資穎「銀恨」關鍵 他講實話：「這個」實在太多了 22:572021/08/01 體育 東奧》這「神秘組織」比國家機構更強 砸錢養出小戴小林等奪牌大軍 22:242021/08/01 體育 戴資穎奪銀牌 許淑華PO一張圖喊這句 3千人大讚 22:232021/08/01 政治 陳思宇寫千字信給「小林同學」讓網友炸鍋了 還被抓包抄襲 07:542021/08/01 政治 東奧》麟洋配擊敗大陸雙塔奪金 金門鄉親大喊「古寧頭大捷」 04:102021/08/01 焦點要聞 政治熱門新聞 東京奧運中華隊成績斐然 郭正亮稱最悲哀是他 - 政治 這名嘴批民調 游盈隆怒：句句都是謊言 - 政治 戴資穎決戰陳雨菲搶金牌 郭正亮：她贏面大一點 - 政治 戴資穎奪銀牌 許淑華PO一張圖喊這句 3千人大讚 - 政治 戴資穎為何「銀」恨金牌？趙少康曝2原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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