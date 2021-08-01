我國羽球選手戴資穎今日於東京奧運拿下銀牌，行政院長蘇貞昌今日晚間於臉書發文感謝戴資穎，並表示小戴雖然未能取得金牌，但這塊銀牌，仍然創下我國奧運羽球女單最佳成績，同時也是今天我國獲得的第三座獎牌。

蘇貞昌說，戴資穎再次給國人一場頂尖對決。在對手狀況很好的時候，小戴仍然展現強大韌性，不斷將比分追近，雖未能奪金，但也拿下銀牌，感謝教練與全體隊職員，羽球代表隊這次已經寫下歷屆最佳、一金一銀的好成績。