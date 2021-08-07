台灣疫苗荒，外界認為是政府開放國際認證疫苗速度太慢，行政院長蘇貞昌7日受訪表示，台灣疫苗覆蓋率從5月的不到1％已經來到38％，在亞洲覆蓋率名列前茅，疫苗全世界都在搶，都有不足情形，希望國人照次序照規範預約，輪到就打，也要做好防疫，才能度過這一關。

蘇貞昌說，變種病毒再次肆虐全世界，已經超過兩億人已經確診，台灣周邊國家疫情也紛紛高升，台灣5、6月時有數百人確診，大家很驚慌，但2個多月來，在國人同胞努力合作，地方政府與中央政府密切配合，並照指揮中心規範指引，做得很好，比起周邊國家，疫情已經非常穩定控制。

蘇貞昌說，台灣疫苗覆蓋率從5月的不到1％，現在已經有910萬人施打，已經來到38％，在亞洲覆蓋率名列前茅，他還是呼籲最重要做要好防疫各種工作，保護自己也保護社會。

蘇貞昌說，這段時間地方政府非常辛苦，大家密切配合，疫苗全世界都在搶，都有不足情形，希望國人照次序、照規範來預約，輪到你就來施打，一邊施打疫苗一邊做好防疫工作，台灣才能度過這一關，台灣才能平安。