美國參議員達克沃絲透露美國總共要贈台400萬劑疫苗，隨後遭澄清暫無規劃。對此，國民黨立委洪孟楷今表示，雖然是口誤，但仍必須感謝外界對於台灣疫苗的援助，在最需要的時候能幫助我們，但國人還是要問蔡政府，到底花了人民納稅錢買的疫苗在哪裡？

美國6月捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，當時曾來台帶來這個好消息的美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth），8月10日接受華府智庫訪問時透露，美國將會贈送台灣400萬劑疫苗，讓陷入疫苗荒的國人再度振奮。但隨後，消息被證實是口誤。

對此，洪孟楷表示，衛福部長陳時中在7月向國人說「台灣疫苗夠了」，但真正能打到體內的疫苗真的夠了嗎？截至目前為止，跟美方訂購的505萬劑默德納只到貨2成，進度嚴重落後。

洪孟楷說，現在的問題不止疫苗，還有官員優先施打的正當性。因為自三級警戒開始2個多月，第二類官員施打名單不斷膨脹，儘管不斷要求公布名單，但遲遲沒有下文。民進黨高官們大量造冊施打通過國際認證的疫苗，不僅令我們合理懷疑是不是變相強迫國人沒有選擇的餘地，只能施打高端？

洪孟楷強調，國人要的很簡單，就是希望打到通過國際認證、安全合格的疫苗；雖然國民黨絕對支持國產疫苗，國人願意打國產疫苗也可以去登記，但多數的國人要的絕對是通過三期人體實驗，有充份數據證明安全無虞，並通過國際認證的疫苗；這不是奢求、也不該是空頭支票，而是國人應有的權利。