(19：45更新)我國新冠疫苗自主研發原先有國光、聯亞、高端等三家生技廠共同參與，最後僅剩高端撐到最後取得緊急使用授權（EUA）。國光生技今天表示，目前正著眼新冠疫苗的次世代產品開發，目標瞄準明年秋天的第三劑上補打，國光生技董事長詹啟賢也強調，新冠疫苗雖是國光長期發展中的一部分，但不會是全部，未來會朝全方位產品、技術持續發展。

國光生技今天與全球領先的醫療技術公司BD簽訂合作備忘錄（MOU），雙方看準將來CMO（委託製造）市場發展，其中BD具有生產預充填針筒豐富的經驗，國光則是已打造第二條經國內外認可的充填生產線，此次合作將會加強雙方在製造、檢驗、產品查驗登記等技術支援，以擴大產能。

國光生技企業發展處處長洪岳鵬透露，現在市面上的新冠疫苗都是使用最原始的武漢株，面對變種病毒株都分別出現保護力下降的問題，因此國光生技目前的開發方向朝次世代發展，將會把Delta、Lambda等變異株特性放進去，讓疫苗上市後至少能維持2、3年的長效。

洪岳鵬還透露，國光不排除爭取莫德納疫苗在台代工，「所有國光產線能支應的項目，國光都會努力爭取委託代工」，並強調目前與BD合作談的疫苗廠不只有莫德納，將來可望引進更多不一樣的合作。

董事長詹啟賢談及新冠疫苗發展，指出國光的產品與技術非常多元，因此不會只追求發展新冠疫苗，「新冠疫苗是國光長期發展的一部分，但不代表是我們的全部」，本次與BD簽署MOU也不只是為一種產品，而是全方位的整合上下游，持續讓國光朝國際化發展，而非侷限在一項產品上。

詹啟賢強調，能否爭取到疫苗代工，首先必須符合歐美先進國家對生產品質的要求，若做不到即使取得代工也無法外銷，第二則是在於國內業者有沒有辦法接受歐美的技術轉移，包含設備是否足夠、人才能不能吸收等，這些都是國光在國內所擁有的優勢。