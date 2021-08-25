疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會，說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今日無新增本土個案，另境外移入個案則新增1例，自南非入境，確診個案中新增1例死亡。這也是睽違108天後，本土再次0確診，指揮中心也在現場發送甜甜圈作為紀念。指揮官陳時中說，本土0確診大家很高興，但是不代表已經清零，這是代表本土疫情相對穩定，若能仔細把疫調做好，清零是可期待的，目前境外的威脅仍在，邊境需要嚴守，偷渡客、走私仍是威脅因子，指揮中心會與海巡單位加強合作，把可能性降到最低。

本土再次0確診，指揮中心在現場發送甜甜圈作為紀念。(中時新聞網攝)

對於今日本土個案加零，八大行業、安親班人數限制是否可放鬆？陳時中表示，雖然今日本土個案加零，不過只是一絲希望，剛達到這樣的情況 要把成果維持住，一定要觀察到一定的時間才會有進一步的放鬆。

境外移入個案（案16049）為南非籍20多歲男性，未接種新冠肺炎疫苗，於今年8月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，衛生單位已匡列同班機接觸者3人，均列居家隔離；其餘接觸者匡列中。

睽違108天，本土再次0確診。(指揮中心提供)

指揮中心說明，新增死亡個案(案15845)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月23日累計公布14733位確診個案中，已有13626人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

截至目前，國內累計15939例確診，分別為1379例境外移入，14507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計830例死亡病例，其中822例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。