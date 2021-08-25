睽違一百多天後，國內今(25)日本土病例終於重回「+0」，面對過去三個月不斷有人嗆聲「台灣別指望清零」，衛福部草屯療養院醫師沈政男今天反問：「這樣一來，相不相信我所說的，台灣可以清零了？」他認為今天的零確診是對社區防線的一個證明，並透露接下來台灣將面臨的更大考驗。

對於國內疫情趨緩，今無新增本土個案，沈政男在臉書表示，回顧過去三個多月來，舉國上下、藍綠白黃，有多少人說進入社區傳播就不可能清零，不要把清零當成目標，他反問「現在相不相信我說的，雙北防疫做得很好？」

睽違108天本土首+0！清零有機會？ 陳時中：只是一絲的希望

沈政男認為，今天的零確診代表二級警戒與開放內用之下，仍可封鎖Alpha變種傳播，是社區防線強韌度的一個證明，但接下來難免又會出現零星案例及零確診，預期零星案例出現的間隔將逐漸拉長，最終達到清零十四天。

沈政男重申，過去三個多月大家做得很好，接下來更大的考驗是Delta變種病毒，只須步步為營，台灣一定會平安。他強調時事評論必須收集充足的數據與證據，以最有說服力的科學理論佐證，並用嚴謹的邏輯來引導出判斷與預測，三者缺一不可，否則就只是噴口水。