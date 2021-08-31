部分免疫疾病藥物可能會影響新冠肺炎疫苗接種保護力。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

注射疫苗前，部分免疫調節劑與生物製劑要做一定程度調整。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

中央流行疫情指揮中心陸續配發不同廠牌新冠疫苗接種，許多患有自體免疫疾病患者擔心施打疫苗恐產生副作用。台中慈濟醫院風濕免疫科主任林亮宏表示，部分免疫疾病藥物可能會影響疫苗接種的保護力，病人可回診由醫師評估，安排疫苗接種的恰當日期。

台灣新冠肺炎疫苗施打廠牌種類增加，疫苗副作用讓部分自體免疫疾病患者卻步。52歲類風濕性關節炎病人伍女士，預約施打新冠疫苗，接種後雖無發燒或痠痛，卻在一周後手腕關節腫脹疼痛，害怕得趕緊回院求助醫師。

「疫苗確實可能誘發原自體免疫的疾病！」林亮宏表示，一般人接種疫苗後，身體會開啟免疫系統增加病毒抵抗力；但免疫病人反而可能引起不正常的免疫反應，讓控制穩定的病況再次被打亂，「不只新冠肺炎疫苗，其他疫苗都有可能導致原本自體免疫疾病復發。」

林亮宏指出，注射疫苗前，部分免疫調節劑或紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎所使用的生物製劑要做一定程度調整，避免干擾疫苗的免疫反應，延遲或降低疫苗的保護力。呼籲病人定期回診追蹤，若對正使用的藥物有疑慮，可透過免疫系統檢測，與醫師討論接種疫苗時機。

林亮宏認為，施打新冠疫苗雖多少會影響原來的免疫疾病，但好處多於壞處。他提醒，免疫系統疾病或免疫低下、正接受癌症治療的人，抵抗力比一般人弱，得到新冠肺炎住院重症風險也較為嚴重，儘早施打疫苗就越能保護自已，接種後的副作用也與一般大眾相同。