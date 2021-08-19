52萬劑4200劑AZ疫苗完成封緘檢驗，將由疾管署進行後續作業。(食藥署提供)

52萬劑4200劑AZ疫苗完成封緘檢驗，將由疾管署進行後續作業。(食藥署提供)

國際疫苗缺貨嚴重，中央流行疫情指揮中心宣布第六輪公費疫苗接種將由高端疫苗接力，但指揮官陳時中透露，第七輪施打AZ疫苗可能性高。今（19日）食品藥物管理署帶來好消息，52萬4200劑AZ疫苗順利完成封緘檢驗，將交由疾管署進行後續作業。

食藥署表示，我自購第5批AZ疫苗，於8月12日抵台後，馬上針對批號A1047，52萬4800劑疫苗進行疫苗異物檢查，抽取600劑樣品，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗。

我自購第5批AZ疫苗，食藥署今（19日）完成批號A1047疫苗封緘檢驗。圖為政府自購52萬劑AZ疫苗於12日下午3時17分抵達桃園機場畫面。（資料照/陳麒全攝）

今52萬4200劑AZ疫苗已完成封緘檢驗，食藥署宣布批號A1047，效期到今年12月31日的COVID-19疫苗通過審查與檢驗，並核發封緘證明書，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上透露，第七輪打AZ疫苗的可能性相對高，但要看這幾天的到貨情形，才會做最後決定。稍早發言人莊人祥證實，第七輪將接種AZ疫苗，至於何時開放預約施打仍尚未確定。