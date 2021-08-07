國民黨立委賴士葆批評，顢頇傲慢不體恤民瘼的政府，三倍券的政績可以如此膨風的背離經濟學的理論，黑的硬要說成白的，一隻鵝毛被渲染成為一隻鵝。（摘自賴士葆臉書）

行政院宣稱三倍券帶來上千億經濟效益，儘管遭審計部打臉，閣揆蘇貞昌今年仍堅持發五倍券振興。國民黨立委賴士葆批評，顢頇傲慢不體恤民瘼的政府，三倍券的政績可以如此膨風的背離經濟學的理論，黑的硬要說成白的，一根鵝毛被渲染成為一隻鵝。

賴士葆說，三倍券擾民又不實用的前車之鑒，但是行政院霸氣顢頇的宣導三倍券有1353億元的經濟效益，被審計部打臉說這樣擴大推估難以反映事實，應該檢討。

賴士葆表示，許多學者和研究機構也都批評三倍券的經濟效益評估太簡化，用數位支付的交易金額和次數來推估全面是錯誤的效益評估，然而行政院不斷地用自己錯誤的經濟效益評估來大肆宣導，來駁斥輿論對於再推五倍券的反對聲浪。

賴士葆指出，蔡政府獨排眾議，堅持要發行不排富的五倍券而不發現金，理由是擔心民眾會把錢存起來，但對廣大三餐不繼，家中嗷嗷待哺的社會底層家庭而言，現金對他們是雪中送炭、是天上掉下的救命仙丹。政府到底是要防堵富人把錢存起來，還是要救助受到疫情重創那些多數生活過不去的窮苦人家？

賴士葆質疑，如果政府擔心民眾把錢存起來理由成立的話，那麼動輒幾百億、上千億元的紓困現金，是否應全數改發振興券來振興經濟？為什麼全世界大多數的國家都是發現金而不是發給需繁瑣程序的消費券，全世界其他國家的官員都是笨蛋？只有蔡政府的官員是最聰明的？還是只有蔡政府一直要政治操作這個議題？