國民黨立委洪孟楷表示，去年發放三倍券有7189個新聞曝光，能夠宣傳效應極大化，是否就是閣揆蘇貞昌心裡所追求的「發券效應」？（摘自洪孟楷臉書）

行政院擬斥資1100億元發放振興五倍券，能否帶來合理的經濟效益備受質疑。國民黨立委洪孟楷表示，去年發放三倍券有7189個新聞曝光，反觀現金入帳僅311個新聞話題，現金紓困則僅有465個，遠遠落後10倍之多，能夠宣傳效應極大化，是否就是閣揆蘇貞昌心裡所追求的「發券效應」？

洪孟楷說，用立法院新聞系統搜尋，以三倍券為標題，可得出7189個結果，且從去年6月2日開始拍板定案後，印製、防偽、發放、排隊、拿到如何使用三倍券等都有新聞，再來，總統、副總統，院長及各部會首長輪番上陣拿券消費每個都是一天新聞。

他表示，此外，業者搭配優惠、兌換、偽券橫行、票券破損、找不找零等都有新聞，最後，領取期限快到、最後消費、最後兌換等都有新聞。那麼多的新聞曝光，維持極大聲量，更別說搭配側翼、網軍、晚上政論節目討論，根本完美大內宣。

他說，反觀過去幾次上路的紓困方案，現金入帳或是紓困，都僅有一日新聞，過了就沒了，因為不會報導民眾怎麼用現金、怎麼花現金，新聞量少、討論度低，所以即便是最即時方便快速有效的方式，執政黨不考慮就是不考慮。

洪孟楷強調，立法院通過預算並不是給行政部門做宣傳使用，去年的三倍券之亂今年還想重演，代表民進黨政府目前為止心中還是只有宣傳、沒有人民；只有民調、沒有民意，執意要發券，就是證實只想內宣、無心執政。