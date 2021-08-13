對於羅秉成表示，「振興券非常難得的是全民參與式的，它是一個參與型的經濟，我也貢獻我的一千塊，一起來幫助我們國內內需市場。」民進黨台北市議員王世堅痛批，「參與什麼啦？我們才是主人，行政院不過是管理人！」

行政院發言人羅秉成12日表示，拿到現金誰不高興？應該都不至於反對，現金會拿去做什麼？還錢啊！繳稅啊！繳罰款啊！你能夠限制他做什麼使用？你不能限制他做什麼使用。現金確實有這個便利性，但它的便利性對刺激經濟可能沒有助益。我們國人同胞儲蓄率不低，發現金即便說5千塊好像沒很多錢，但是這種錢有些人可能不拿出來花的。但振興券因為有時限性，你不拿出來花就變成廢紙。再加上說這振興券非常難得的是全民參與式的，它是一個參與型的經濟，我也貢獻我的一千塊，一起來幫助我們國內內需市場。

王世堅12日在TVBS政論節目《新聞大白話》表示，蘇貞昌應該先跟立委溝通，定案才說要跟民進黨黨團溝通，這不叫溝通，而是「告知」，「你來告知我，那我再講什麼有什麼用呢？有什麼意見讓你參考而已，你愛聽不聽的。而且以他的性格，你發表不同意見，他把你記上一筆啊！他的本子很大一本，被他記上一筆以後，一輩子大家沒完沒了，千刀萬里追」。

王世堅痛批，我們2300萬人活在社會，我們每天吃喝作息，所有生活沒有參與社會嗎？5倍券才是參與，其他所有食衣住行沒有參與社會？是這樣嗎？我們日常生活開銷，不是參與社會了嗎？這不也是振興經濟的一環嗎？這就構成國內經濟一環，不是嗎？用1000元買券才有參與感，他要收回這句話，「參與什麼啦？我們每天生活，2300萬人才是台灣主流、才是台灣價值，我們才是主人，行政院不過是管理人！」