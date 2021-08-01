「鞍馬王子」李智凱不負眾望在奧運奪銀，長庚運動醫學團隊功不可沒，尤其李7月28日在全能賽「落馬」還濺血，舉國譁然，李也隨即在個人臉書報平安，強調僅有皮肉傷，長庚運動醫學團隊給予全面的治療與照顧，助李以最佳狀況順利奪銀。

「鞍馬王子」李智凱2018年起就是長庚運醫照護選手，7月28日在東京奧運男子體操個人全能賽中，意外在最拿手的鞍馬項目失誤，手肘甚至見血，引發譁然。

李智凱隨即在個人臉書謝謝大家的關心，說落馬純屬意外，沒有任何問題僅有皮肉傷，當下馬上請防護員處理完成，平時訓練過程防護員王瑞翔也都隨時在旁照顧，他特別標註「長庚運動醫學團隊」，強調醫師們也在訓練後給予全面的治療與照顧，讓他身體保持著最佳的狀況。

長庚運動醫學團隊指出，每項運動都有專項的啟動肌群的暖身方式，頂尖的舞台更是如此，最高層級的運動員對自身狀態的調整有極高要求，而賽後已經筋疲力盡的身體狀態，更是需要專人協助調整，以避免疲勞堆積，輕則影響表現，嚴重則增加日後造成運動傷害的風險。

長庚運動醫學團隊不諱言運動員長期比賽難免造成大大小小的運動傷害，能夠即時有效的處理，是讓選手自在發揮以及延續選手生涯的關鍵。