陳姓患者（圖左）2個月內開3次腦部手術，幸好腫瘤順利切除，目前定期回醫院。（長安醫院提供／張妍溱台中傳真）

59歲陳小姐長期頭痛、暈眩、走路不平衡症狀，今年3月發現視力變差、右手、右腳像中風般越來越無力，到醫院求診經電腦斷層、核磁共振檢查發現，陳女除了水腦症外，還有「小腦橋腦角腫瘤」，長安醫院神經醫學中心副院長李漢忠說，腫瘤若嚴重壓迫腦幹，恐永久性癱瘓，所幸及早就醫切除腫瘤，挽回健康。

神經醫學中心副院長李漢忠說，電腦斷層檢查，發現陳姓患者罹患「水腦症」，所以才會出現反應遲鈍、走路不穩、小便失禁等類似老人痴呆症狀，但奇特的是病人不只視力變差，2邊視野看的更不清楚，又有右手、右腳無力狀況，便採核磁共振進一步檢查。

李漢忠說，陳姓患者除有「水腦症」，另腦部深處有7公分大「小腦橋腦角腫瘤」合併腦幹壓迫，和3公分大的「蝶鞍上腫瘤」壓迫視神經，而「水腦症」正是腫瘤因腫塊效應導致腦室阻塞，相當罕見，患者2個月內開3次腦部手術，幸好腫瘤順利切除，只要定期回醫院追蹤即可。

李漢忠指出，透過術中移動式電腦斷層3D導航系統，降低病患受傷機率，在2個月內進行了3次手術，順利的將病灶切除，幸好證實是良性的腦膜瘤。術後陳小姐對症狀改善很有感受，表示「大小便比較順，走路也不會一直往後倒。

腦膜瘤是最常見的腦瘤之一，但因生長緩慢而常被忽略，有出現症狀時腫瘤已經非常大了。李漢忠醫師提醒，頭痛是一個常見的腦瘤症狀，若頭痛是發生在夜間且持續性的一天比一天嚴重，及早就醫檢查治療。