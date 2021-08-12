動物緊急救援小組愛心飼料，300元。（全家提供）

唐氏症基金會愛不囉嗦零食箱9件組，649元。（全家提供）

疫情逐漸趨緩，而疫後復甦期正要開始，先前三級警戒讓弱勢族群雪上加霜，而幫助弱勢族群的社福團體，也面臨到生存危機。據聯合勸募協會調查，發現因疫情因素，有高達8成社福團體捐款受到影響，更有9成被迫需調整既有服務模式。

全家便利商店有感社福團體困境，即起在「全＋1」line社群電商平台，全新推出「全＋1公益賣場」，再加上實體店舖認購「村里平安箱」，和全家APP捐點做公益，匯集3大公益渠道與對應行動，號召民眾愛心。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家積極運用通路角色，發揮社會價值，提供支援功能。觀察疫情期間，店長LINE群組內的賣場「全＋1」，因「線上買、就近取」的便利特性，促成10倍業績成長；因此瞄準店長揪團的號召力，及消費者手滑＋1的消費力，即起於「全＋1」中開設公益賣場，導入5大社福團體商品。

「全＋1」公益賣場，與5大社福團體：「喜憨兒基金會、唐氏症基金會、心路基金會、基督教芥菜種會、台灣動物緊急救援小組」合作，推出中秋禮盒、冷凍料理包、愛心飼料等12項商品。民眾可在全＋1群組訊息輸入「公益賣場」關鍵字，即可找到公益合作商品，購買後可選擇「愛心捐贈不取貨」，或「愛心認購到店取宅配」，幫助社福團體與受助弱勢對象。

另全家獨有的「村里平安箱」公益活動，以透過民眾至店舖認購物資，再由村里長審核需要協助的邊緣戶資料，受助者就可就近至店舖領取。全家也觀察疫情期間，公益團體物資運送不易情況，8月首次擴大與「台灣世界展望會」合作，為全台1000戶弱勢家庭，募集2個月生活物資，此次募集目標預計需8000筆，民眾即日起至8月31日，可到全台全家店舖認購村里平安箱，每筆350元，提供弱勢家庭生活所需。