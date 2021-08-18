夏姿創意總監王陳彩霞（左）與張淑芬「合作」，將畫作重現於服裝上。（SHIATZY CHEN夏姿陳提供）

精品品牌SHIATZY CHEN夏姿陳創意總監王陳彩霞，近期與好友台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬「合作」，將其畫作運用於夏姿2022早春男女裝系列中，這次的緣起是張淑芬的一句玩笑話：「我的畫好像可以做成衣服。」而這玩笑便由王陳彩霞默默實現。

在這過程中張淑芬豪氣表示「我的畫都可以用。」過程中從未給予王陳彩霞任何意見，全然信任其工藝與創作，這樣的信任讓王陳彩霞備感壓力，害怕辜負張淑芬的信任，但顯然是她多慮了。王陳彩霞選擇以張淑芬的《茁》、《綻蕊》為題，利用織布、縫製工藝重現畫作上的色彩堆疊、異材拼貼的層次，同時與位於義大利絲綢之都科莫長期合作的廠商，反覆討論、利用面料、提花織布、印染等手法，呈現畫作上紋路與立體感，耗時1年多來回校正才完成。

夏姿以張淑芬畫作為靈感，推出三款限量絲巾進行義賣，6800元。（SHIATZY CHEN夏姿陳提供）

記者會上首次看到完成品的張淑芬也直說感動，他認為夏姿不但沒有改掉原本的創作，更為畫作注入生命，「我甚至覺得我的畫作趕不上變成衣服後的成品。」此次品牌在中山旗艦店舉辦為期一個月的《茁韻》沙龍特展，展出以上述兩幅作品為靈感的系列服裝，更推出三款限量絲巾做為《愛．點亮》義賣商品，所得將捐予台積電慈善基金會，幫助需要的學童。