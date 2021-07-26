勤凱(4760)受惠於被動元件客戶訂單穩定，且公司新跨入LED照明封裝低溫銀漿預計第3季開始出貨，第3季營運看好，勤凱表示，從客戶訂單來看，第3季有望超越第2季，再創單季歷史新高，今天盤中股價逆勢漲停，再創掛牌新高。

勤凱導電漿料產品90%應用於被動元件的電容及電感產品，公司亦於去年開始切入電阻導電漿，公司也積極跨足其他產業，包括：太陽能、LED等，成果逐漸顯現，其中太陽能背銀導電漿產品已成為多家台灣太陽能電池廠主要供應商，由於綠能產業為全球未來趨勢，亦帶動勤凱太陽能背銀導電漿業績逐步攀高。

在LED照明部分，勤凱以類似半導體製程開發LED照明封裝低溫銀漿，預計第3季開始出貨。

受惠於被動元件及太陽能客戶需求強勁，勤凱訂單滿手，產能一直處於滿載，今年第1季稅後盈餘為5417萬元，年成長1.05倍，創下單季歷史新高，每股盈餘為1.83元，累計第2季合併營收為4.71億元，季增11.88%，再創單季歷史新高，累計前6月合併營收為8.94億元，年成長60.69%。

為因應客戶需求，勤凱今年預計擴產30%，新產能已陸續開出，為下半年營運增添動能。

勤凱表示，第3季訂單狀況良好，可望維持逐季創新高趨勢，公司將努力提升市占率，全年業績將較去年兩位數成長，再創歷史新高。