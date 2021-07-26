上銀(2049)受惠於晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，某些規格的滾珠螺桿及滾柱型線軌交期已達5到6個月，上銀董事長卓文恒表示，今年全年營收有2位數的成長空間，公司第1季有調漲售價，今年毛利率比去年好。

上銀科技今天舉辦股東會，上銀2020年合併營收212.67億元，較2019年成長5.2%，稅後盈餘為19.29億元，年成長3.43%，每股盈餘為6.05元，股東會通過每股2.3元股利，其中現金股息2元，股票股利每股0.3元。

上銀6月合併營收24.43億元，月增3.12%，年增20.93%，創32個月新高，且為連續4個月營收成長，累計第2季合併營收70.48億元，季增17.6%，年增25.2%，近11季高點；累計上半年合併營收130.4億元，年增 41.08%。

卓文恒表示，目前晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，某些規格的滾珠螺桿及滾柱型線軌交期已達5~6個月，今年全年營收有2位數的成長空間。上銀從智慧製造、設備及製程做改善，且因材料與運費等成本上升，今年Q1有調漲售價，今年毛利率比去年好。

再者，今年國內及海外新建廠房，資本支出將從去年10多億元增加至30億元～40億元，台中工業區舊廠取得台中市政府容積獎勵，預計今年底重建，雲林科技園區有3000坪土地將在7月29日(周四)動土，日本神戶廠已於５月31日舉辦奠基典禮，義大利新廠可望於年底前動土。

根據專業人士分析，電動車、燃油汽車都會用到滾珠螺桿，尤其電動車剎車系統或轉向系統，汽車產品週期較長，一個產品週期產能動輒百萬輛起跳，上銀科技於2020年已取得IATF16949汽車品質管理系統認證，並開始試量產，推估今年底到明年產量增加，預計2022年底大量生產。

卓文恒表示，上銀在疫情嚴峻時期不但積極服務客戶新需求，並超前部署半導體、醫療、5G、自動化等產業設備廠，憑藉長期投入品牌行銷及產品研發，相信愈來愈展現上銀堅強競爭實力。