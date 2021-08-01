加權指數承壓較重，領先跌破季線，櫃檯指數雖然相對抗跌，在中小型股各自表述下，先創2007年9月以來新高，後亦跟隨拉回跌破月線，短期選股與操作能力將決定勝敗，資金往哪裡走，強勢股就會在哪。

眾所期盼的東京奧運終於展開，讓我們能夠以台灣名義，而不是中華台北展示於全世界，或許總有人會想政治歸政治、××歸××，不過這世界過去從來都不是這樣運轉的。與此同時，美國與中國間的角力，貿易、科技、金融等多面向開戰，且拜登政府上任至今，對中國的強硬態度更甚於前任總統川普。

選股能力決定勝敗

美國四大指數維持高檔以上表現，其中S&P 500指數在今年之內，已四○次創下歷史新高，對照中國股市，在持續加重對網路與科技展業整改力道下，上證指數退守年線之下，深圳指數則防守年線，而原本就屬相對弱勢的香港恆生指數，連續千點下跌，跳空跌破年線，國企指數更弱，已跌破去年十月低點。

中國外有以美國為首的壓力，內須面對疫情、水災、通膨等，政策包含壓抑原物料報價，整改則從互聯網到民生產業如補教，只要被點到名，股價瞬間大跌甚至腰斬以下，就算還沒被點到名的產業也是人心惶惶。技術面來看，香港恆生與國企指數，恐怕已經進入空頭趨勢，抄底須藝高人膽大或是本多終勝。

各國家的股市之間，雖然不一會具有某種程度的連動性，但是國際級的資金流向，卻可能因此而出現戰術上的改變，是未來台股必須持續觀察的重點。不過一般預估台灣今年經濟成長率將超過五％，且外銷訂單已連十六紅，六月為歷年同期新高，第二季與上半年亦同樣創高，第三季為電子業傳統旺季，近期要留意利多不漲個股。

外資去年於集中市場賣超近五四○○億元，今年賣超已約五二○○億元，且七月至今超過一二○○億元，空單也仍維持三萬口以上，指數面臨沉重壓力，投信今年雖仍維持買超，不過七月賣超金額超過二○○億元，是疫情爆發以來最重的一個月，惟特定題材股與部分績優股走出自己的路，反應在相對強勢的櫃檯指數。

量能升溫波動加劇

加權指數跌破季線，半年線亦岌岌可危，短期均線已轉為下彎，技術指標暫不利短多表現，不過櫃檯指數先是創高，而後拉回跌破月線，多方架構雖尚未遭嚴重破壞，但是短線震盪恐難避免，二○日均量增至一千億元之上，成交量逐漸放大，量能放大不論漲跌皆屬股價啟動訊號，融資則具助漲助跌效果。

以驅動ＩＣ類股為例，龍頭聯詠法人預估今年ＥＰＳ將上看五○元，縱然本益比明顯不高，而股價在五○○元附近震盪許久，將直到成交量能放大才有望表態，同一時段內，獲得量能助攻、法人買盤的矽創、敦泰與晶宏，股價皆是創下新高，而天鈺量能未見放大、維持區間。

就算是同一族群之內，評價也會因不同時間、不同狀況而不同，基本面並不一定能夠看出短期內股價波動的方向，技術面與籌碼面若能判斷正確，則可補上這段時間差。有人買、有人賣才能成交，量能放大代表買賣的人數都增加，而勝出一方就很有機會成為短期的趨勢方向，尤其可以留意滾量上攻個股。

盤面人氣最旺的航運類股，雖然仍占總體成交比重三成，但是自七月以來卻是跌跌不休，長榮與陽明領先跌破季線，也拖累整體盤勢氛圍與信心，傳產股幾乎是全面性回檔，其中鋼鐵族群前波段與國際股市逆勢走揚，不過近期國際鋼鐵股出現大幅彈升，而台灣鋼鐵族群則因漲多而修正。

近期中小型電子類股表現相對出色，在傳產類股評價獲得提升後，部分資金轉戰沉寂已久的績優電子股，權值股受制外資綿延不絕的賣壓而停滯，中小型股包含車用電子、ABF、MCU、AI、USB 4、保護元件、MOSFET、第三代半導體，後又延伸至部分蘋果概念股、MiniLED等，但選對上天堂、選錯住套房。

閎康、頎邦 獲利佳、展望俏

指數短期表現相對不穩定，操作上除了強化紀律之外，選股可以概分為兩個方向，由於時間逼近上半年財報公告，建議前提可架構在第二季獲利亮眼、下半年展望仍佳的個股，一是成交量能放大的強勢股，加上法人正向著墨，逢拉回可伺機留意進場機會；二是股價基期仍相對偏低，成交量能漸有放大跡象。

半導體檢測大廠閎康，受惠需求強勁，且優化客戶與產品組合有成，高毛利的材料分析（ＭＡ）與故障分析（ＦＡ）業務提升，第二季營收雖僅年增八．九％，但毛利率提升超過十個百分點，每股稅前盈餘二．九一元，較去年成長超過一倍，上半年稅前盈餘年增七六．八％、每股稅前盈餘四．九八元。

閎康下半年訂單滿手，產線依舊滿載，加上新實驗室加入、檢測報價持續調漲，包含VCSEL 3D感測、車用電子、ＡＩ人工智慧晶片、第三代半導體、奈米溶液、先進製程等相關需求穩健增溫，法人預期下半年營運表現，將較上半年更上層樓，股價創史高後震盪，然多頭趨勢未變，可留意拉回量縮布局機會。

受惠於驅動ＩＣ需求仍強勁，加上積極擴產助攻，封測廠頎邦營收連續四個月創下歷史新高，上半年較去年同期成長二九．五％，且第二季擁漲價效應加持，獲利可望再向上推升，透過結合同業華泰（2329），盼達到產能與技術互補，拓展新客戶與市占率，下半年效益可望逐步顯現。今年漲幅仍屬相對偏低，本益比也並不算高，完成填息後仍有挑戰高點的機會。

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