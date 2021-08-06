周四美股三大指數同步上揚，標普和那指雙雙創下收盤新高，僅費半小跌。周五台股開跌9.27點報17593.85點，指數遇月線反壓開低走低，電子、航運走疲，17500一度告失，來到17469.68點，跌逾133點，電子族群熄火，早盤資金超過7成，盤中降至約5成，航運股回神接棒漲，類股交易比重回溫至逾3成，收斂跌幅，終場收跌76.84點或0.44%，報17526.28點，月線失守，成交金額3977.98億元，量縮低於4000億元。本周台股指數上漲278.87點，周線終止連2黑，周K線拉出長紅棒。今日外資(不含外資自營商)賣超85.3176億元，投信賣超9.868億元，自營商賣超26.5982億元，三大法人賣超121.78億元。

外資止步連4買超，8月首周仍共買超325.01億元，今年來4863.18億元。

周四晶圓雙雄ADR雙漲，台積電ADR上漲0.4%、聯電ADR勁揚漲5.48%。權值王台積電(2330)周五則走衰收跌0.84%至591元，而7月營收再創新高的聯電(2303)早盤股價一度達63.8元，市值攀高至7926億元，惟高點修正，爾後翻臉收黑2.05%至62.1元，市值達7714.85億元居台股第7，將第6還給富邦金(2881)，世界(5347)以及聯家軍的矽統(2363)亦震盪走疲。而旺宏(2337)賣6吋廠予鴻海(2317)，外資續喊買的旺宏爆量一度創逾4個月高價，隨後紅翻黑，收跌3.19%，近5個多月的單日最大量；也獲得外資力挺的鴻海則黑翻紅，挾量收漲0.45%至112.5元。矽力-KY(6415)收漲2.25%至4090元，站穩4000元高檔；7月營收微溫的大立光(3008)收跌1.39%至2840元，股王股后價差1250元。獲外資新共識的譜瑞-KY(4966)目標價衝上兩千，翻黑跌1.13%；高盛喊價1049元的聯詠(3034)亦跌1.75%；而鈺太(6679)下半年營運會更強，衝上391.5元漲停。高價股，僅股王、信驊(5274)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)、AES-KY(6781)、昇佳電子(6732)、玉晶光(3406)等逆勢上攻。

成交比重占31.38%的航運股重燃戰火，占比重回3成，BDI指數拉風，中航(2612)、四維航(5608)漲停，美國聯邦海事委員會(FMC)未發現各大航運聯盟操縱價格的證據，貨櫃三雄的萬海(2615)、陽明(2609)漲逾4%，長榮(2603)亦收漲2.53%，上月營收年增55.88%的建新國際(8367)則午後翻黑收跌2.4%，為跌幅上市航運最劇，而航運收漲2.93%，強勢奪得上市漲幅冠軍。漲幅超過0.3%類股依序為塑膠、玻陶、造紙、營運，電腦周邊、觀光也守住紅盤；金融鋼鐵分別收跌0.23%、0.28%，光電、半導體、電子為跌幅最兇，分跌1.57%、1.11%、0.85%，其中電子成交比重50.86%，失守6成、仍守住5成關卡。

油價給力、營運可期、報價增溫，台達化(1309)、亞聚(1308)、台塑(1301)、恆大(1325)等表現可圈可點。國巨7月營收寫34個月新高，MLCC供應鏈拉緊報，有機會獲轉單，國巨(2327)震盪穩持平，績優的凱美(2375)亦收持平。其他財報利多股，顯卡夯、H1獲利靚的麗臺(2465)漲停，裕隆(2201)、緯創(3231)、華通(2313)、中鋼構(2013)、集盛(1455)、東森(2614)、橘子(6180)、宇瞻(8271)、AES-KY(6781)、西勝(3625)力抗空軍上揚。而其他個股，處分資產收益豐的大宇資(6111)漲停、美商合攻儲存通路的錸德(2349)同樣漲停作收。電動車電池概念股人氣夯，化工大廠聚和(6509)、加入鴻海MIH聯盟的立凱-KY(5227)、康普(4739)、美琪瑪(4721)持續威武漲。益安(6499)、杏國(4192)各擁利多漲停，淘帝-KY(2929)亦漲停。而聯詠(3034)法說行情失靈，敦泰(3545)、矽創(8016)等驅動晶片廠以及晶宏(3141)股價表現相對有守。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)雙雙收黑約3%左右。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，加權指數面臨月線關卡，卻因成交量能未有效放大，而無法站穩月線，呈現震盪整理格局，下周必須觀察資金是否明顯回溫。更表示，電子股基本面佳，近期漲多休息，航運股則因跌深反彈，加上市場期待季報表現，帶動資金回流，成交量能明顯放大，但上檔面臨套牢壓力，短線上漲空間有限，估呈現區間震盪；投資人可關注中小型、季報與營收表現佳、投信加碼等個股。