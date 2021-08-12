美國7月CPI年增5.4%，升幅放緩，市場解讀通膨可能已觸頂，美股漲跌互見，道瓊、標普收盤再寫歷史新高，日韓股市跟進走揚，台股今開跌5.83點、報在17221.35點，10點過後跌幅擴大，最低觸17139點，台股在缺乏主流帶動下，今持續位於季線下震盪，盤面以有業績題材掛帥的中小型電子股較為搶鏡，包括車電、二線封測、中小型IC設計股等。受到國際Delta變種病毒持續擴散影響，且近日費城半導體指數拉回整理，加上當沖降稅是否延長仍具不確定性，拖累台股跌破季線，走勢轉弱。

台積電(2330)開低震盪，跌幅約0.8%，成為拖累大盤的最主要壓力；聯電(2303)開高走高，一度勁揚逾2%，受惠漲價效應，聯電第三季營收有機會持續創高；鴻海(2317)走勢震盪，跌幅約0.4%；聯發科(2454)股價小漲，在5日線附近進行攻防；記憶體族群旺宏(2337)、華邦電(2344)受到DRAM現貨價自6月下旬開始高檔下滑，至今尚未止跌，市場擔憂第四季旺季不旺，今股價無力，華邦電一度重挫逾4.5%， 旺宏跌幅約1.9%。

航運股中貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)盤中均在1%上下狹幅震盪，陽明今解除封鎖恢復正常交易。長榮航(2618)上漲逾2%，新興(2605)、裕民(2606)、榮運(2607)、慧洋-KY(2637)、志信(2611)、中航(2612)等亦均走揚，漲幅在1%~2%，運輸類股指數約上漲0.8%，成交比重達3成5。

造紙股今類股指數漲幅一度近1%，受到7月營收強勁帶動下，華紙(1905)早盤放量大漲半根停板，士紙(1903)上漲2%、觸及半年線。

MSCI最新權重調整出爐，台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.30%下調至14.21%，調降幅度為0.09%，「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.31%下調至16.15%，調降幅度為0.16%，在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.78%。最新權重將在8月31日收盤生效。

分析師表示，近期台股走勢與國際股市背離，表現弱勢，昨日指數再度下跌，失守季線，整體線型轉差。考量重量級法說會與財報利多已近尾聲，且多家重點公司7月營收表現低於預期，加上當沖比例過高將列入警示，且當沖減稅政策是否延長遲遲未定，政策面對市場不友善，造成人氣退潮、成交量能縮減，且盤面缺乏主流股，建議保守操作，選股以高殖利率概念股為主。