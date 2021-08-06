美國勞工部周五(6日)稍早公布非農報告顯示，新增就業人數達94.3萬人，失業率降至5.4%，為去年4月來新低，雙雙優於預期，這也代表美國就業市場的確朝著復甦方向前進，但也加深美國聯準會(Fed)宣布縮減寬鬆貨幣政策的可能性，美股3大期指盤前漲跌不一。美股周五開盤上漲13.19點、以35077.44點開出，隨後漲勢擴大至百點，科技股表現疲弱。

截至台灣時間6日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲123.29點或0.35%、暫報35187.54點；標普500指數上漲7.98 點或0.18%、暫報4437.08點；那斯達克指數下跌13.92點或0.093%、暫報14881.20點；費城半導體指數下跌4.82點或0.14%、暫報3419.65點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌0.60美元或0.08%、暫報714.03美元；台積電ADR股價下跌1.14%、暫報117.85美元；聯電ADR股價下跌3.33%、暫報11.16美元。

由於非農數據是美國聯準會(Fed)觀察就業市場表現的重要指標，Fed理事Christopher Waller本周一就呼籲，若是美國就業報告未來2個月都新增80萬~100萬人，Fed可能會在10月進行緊縮寬鬆貨幣政策。Christopher Waller認為，若未來2個月都有機會新增80萬~100萬人，美國就業市場就有會回到疫情前水準，符合Fed緊縮貨幣政策的指標，並坦承可以準備在9月宣布縮減購債( taper)。市場將關注Fed可能在今年8月的傑克森洞全球央行年會，針對購債計畫是否有新一步的動作。