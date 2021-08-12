台股今(12日)仍開低走低，電子權值股走弱，台積電收盤下跌4元，跌幅0.68%，聯發科一度退守901元，僅聯電勉強撐在平盤之上，雖有鋼鐵、航運族群穩盤，但因量能持續萎縮，上攻無力，陽明出關首日開低走高，尾盤拉出半根漲停，收在133.5元，上漲8.5元，漲幅6.8%，終場加權指數收在17219.94點，小跌7.24點，成交值僅3190億元，來到近4個多月來的新低量。

美股周三(11日)漲跌互見，儘管道瓊、標普再創新高，台股仍開低5.83點，以17221.35點開出，早盤一度拉升至平盤以上，小漲5.93點至17233.11點，隨即遭遇賣壓，指數開始下殺，一度跌至17139.21點，下跌87.97點，後跌幅收斂。

陽明今出關，恢復正常交易，開盤下跌0.5元，以124.5元開出後，早盤一度落水跌至121元，隨即在平盤上來徘徊，午盤開始明顯往上攻，尾盤上攻至133.5元，漲逾6%；長榮、萬海都開高，在陽明拉高帶動下，長榮來到137元，漲逾3%，萬海則來到230元，漲近6%。

鋼鐵類股漲逾3%，高興昌、志聯、威致、新鋼、海光都攻上漲停，中鋼收在38元，漲幅2.56%。