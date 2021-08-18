儘管多數上市櫃公司財報表現不俗，隨著融資餘額已達高峰、外資買盤態度不一、且部分產業基本面也開始產生雜音，在美股費城半導體指數連六日收黑後，台股自8月13日以來出現較顯著修正，散戶多殺多，今早盤中更一度跌逾200點。富達台灣成長基金經理人白芳苹表示，歸納盤勢震盪主要有3大因素，但由於目前尚未進入升息階段，在利率仍低的情況下，指數具有殖利率保護的效益，預估16000點(約股息率2.8%)可望有下檔支撐，且台股目前大盤本益比僅14.5倍，低於五年平均的15倍，推論評價面亦將提供下檔支撐。

形成台股震盪的3大因子包括:1.美國聯準會主席鮑爾預計於8月26日全球央行年會中，討論縮減購債規模的議題，使得新興市場賣壓沉重，再加上美國近期7月份非農就業表現強勁，亦強化市場對美國聯準會將提早縮減寬鬆貨幣政策的預期；2.第三季中國大陸許多政策的大改變，使得投資風險增加；3.國內當沖稅率減半延長或取消之議題，可能衝擊市場短期信心。

在基本面方面，除鋼鐵股以外其餘類股狀態分岐。鋼鐵股主要受惠美國參議院通過基礎建設一案，使得美國鋼鐵股持續上漲。此外，展望第四季局勢，中國大陸及俄羅斯雙雙祭出鋼品出口將徵收出口稅的政策，造成鋼鐵股雙重利多加持。

在電子產業部分，多數電子企業第二季繳出年增率二位數以上的好成績，惟產業雜音日漸增多。繼電視面板報價出現下跌趨勢，Chromebook筆電亦傳出砍單千萬台的消息，顯示銷售熱潮已退，記憶體可能在明年面臨價格下跌風險。

展望後市，8月大盤預料將維持盤整，持續反應QE Tapering對市場的衝擊。投資策略方面，建議關注下半年或2022年需求仍強的產業，包括晶圓代工、車用零組件、以及受惠美國基礎建設題材的鋼鐵產業等，或者疫情後民眾對於戶外運動相關需求的提升，可能受惠如高爾夫球頭等相關產業，都是可以留意的投資亮點。