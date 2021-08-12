工業電腦廠振樺電(8114)股東常會通過配息1.5元，今（12）日以74.9元參考價除息交易。由於訂單需求回升，今年營運可望重返成長軌道，股價開盤即以上漲2％的76.4元瞬間完成填息，最高上漲3.47％至77.5元，截至午盤維持近1％穩健漲勢。

振樺電尚未公布2021年第二季財報，上半年自結合併營收41億元、年增8.9％，改寫同期第三高，若排除匯率影響為年增約15％。其中，POS事業部年增約10％，KIOSK事業部年增達78％，瑞傳的工業電腦事業部則因專案出貨遞延而表現持平。

振樺電董事長暨總經理陳茂強先前指出，今年終端需求已明顯回溫，但缺料缺櫃使上半年整體訂單達交率未達70％。展望後市，缺料及缺櫃仍為影響出貨的主要變數，但對三大事業部今明年展望審慎樂觀，力拚下半年營運逐季成長，今年營運將重返成長軌道。

陳茂強表示，目前第三季目前已滿單，其中歐洲代收代付需求已超過2千台，主要為迷你AIO POS機，後續尚有數千台規模，KIOSK的自助購票及報到設備亦取得德國戲院訂單。而與聯想合力取得亞洲前三大零售商POS專案訂單，首批訂單將於9月出貨。

陳茂強指出，集團三大事業部今年的訂單能見度均高、接單動能暢旺。但零組件缺料使滿手訂單反成為今年困難點，考驗集團採購能力，目前看來第三季狀況最吃緊，第四季有所好轉，預期明年首季可望明顯緩解。

陳茂強預期，若供料一切順利，預期振樺電今年營收至少可成長2成，集團毛利率則目標維持35～36％區間。隨著集團接單動能與新客戶開展效益逐步顯現，對三大事業部今明2年展望審慎樂觀，看好明年表現將優於今年。