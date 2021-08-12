恒指低開36點 理想汽車首掛牌 10:412021/08/12 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 11日晚間美股道指及標指創新高，港股連升三日後，12日早段小幅低開。 香港信報報導，恒指12日低開36點，報26623，科指低開16點，報6804。國指低開23點，報9524。 個股方面，美團低開1.8％，報233港元。創科實業上半年多賺58％，優於預期，股價高開3.7％，造150.4港元，甫開升逾4％。騰訊及港交所甫開偏軟。理想汽車首掛，開報118港元，與招股價持平。 理想汽車登港股 超額認購4.5倍 聯想轉型有成 Q2淨利倍增 #低開 #理想汽車 #港元 #恒指 #掛牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 純電豪華新旗艦登場！賓士EQS德國率先開賣 08:272021/08/12 汽車情報-汽車新聞 《期貨》8月台指期開漲37點 金電齊回神 09:112021/08/12 財經 降級開吃《台北台中米其林指南2021》必比登推介名單公布 10:552021/08/12 生活 《基金》美國拚電動車銷售占比達半數 電動車迎長高期 10:192021/08/12 財經 《盤中解析》量縮缺主流 台股季線下無力 10:532021/08/12 財經 台股早盤失守17200點 陽明出關首日開低 高端漲逾3％ 09:082021/08/12 財經 彰化環團到場抗議 縣府稱程序透明 04:102021/08/12 地方新聞 開全美先河 加州要求所有老師接種新冠疫苗 07:042021/08/12 國際 高端16日起開放預約 股價逆勢漲逾4％ 09:512021/08/12 財經 陸港觀盤－短期通膨壓力 投資眼光可放遠 04:102021/08/12 全球財經 通膨降溫美股開飆 專家卻撂1句警告：別高興太早 09:202021/08/12 財經 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 PC狂賣到頂了？Chromebook爆砍單千萬台 - 財經 26家賺逾一股本 大勝去年 - 財經要聞 - 工商時報 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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