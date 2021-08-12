11日晚間美股道指及標指創新高，港股連升三日後，12日早段小幅低開。

香港信報報導，恒指12日低開36點，報26623，科指低開16點，報6804。國指低開23點，報9524。

個股方面，美團低開1.8％，報233港元。創科實業上半年多賺58％，優於預期，股價高開3.7％，造150.4港元，甫開升逾4％。騰訊及港交所甫開偏軟。理想汽車首掛，開報118港元，與招股價持平。

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