台灣在東京奧運上的射箭項目今日傳出好消息，男團射箭選手魏均珩、湯智鈞和鄧宇成（右）在射箭男子團體項目一路過關斬將，最終抱回銀牌。（季志翔攝）

台灣在東京奧運上的射箭項目今日傳出好消息，男團射箭選手魏均珩、湯智鈞和鄧宇成在射箭男子團體項目一路過關斬將，最終抱回銀牌，其中，鄧宇成來自台北市，年僅22歲，初次踏上奧運殿堂，鄧宇成的爸爸受訪時情緒相當激動，直呼，「全家都以他為榮！」雖然沒有打敗勁敵韓國隊，但大家都盡力了。

射箭好手鄧宇成在奧運上奪得銀牌，據了解，他私下是個動漫迷，出發前他說，因這次疫情關係只能待在選手村，不能造訪動漫聖地秋葉原，好可惜，不過這次他踏上運動員夢想的舞台，在東京奧運中射出佳績。

鄧爸爸受訪難掩激動的情緒表示，宇成從國中開始就是射箭隊，一路從北安國中到麗山高中，甚至是國立體大都堅持射箭的夢想，今年剛大學畢業，一路走來全家人都很支持他，能在這次奧運中奪得佳績，全家人以他為榮。

麗山高中教務主任張良肇說，鄧宇成在學生時期表現就很優異，從2018年的亞運到今年的東京奧運，相信他的實力一定能奪得好成績，他的表現一路很穩，是個非常優秀的學生。