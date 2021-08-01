前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

中華代表團這次在東京奧運成績斐然，目前勇奪2金3銀4銅，預計還有戴資穎與中國大陸爭奪羽球女單金牌，以及女子拳擊黃筱雯至少銅牌。前立委郭正亮指出，目前最悲哀的一個人就是體育署長，碰到經濟艙商務艙爭議先下台，結果成績這麼好！

在本屆的東京奧運會，台灣選手成績亮眼，除戴資穎女子羽球將與中國大陸爭奪金牌，女子拳擊黃筱雯至少銅牌之外，目前獲得獎牌已經計有2金3銀4銅，創下中華隊最佳戰果，奪牌項目有：

金牌：羽球男雙李洋王齊麟、女子舉重郭婞淳。

銀牌：柔道楊勇緯，射箭男團（湯智鈞、鄧宇成和魏均珩）、男子鞍馬李智凱。

銅牌：跆拳道羅嘉翎，高爾夫潘政琮、桌球混雙林昀儒鄭怡靜、舉重陳玟卉。

不過，前立委郭正亮指出，目前最悲哀的一個人就是體育署長，碰到經濟艙商務艙爭議先下台，結果成績這麼好！

東京奧運中華代表團於19日出發前往日本，爆出國手坐經濟艙，官員坐商務艙爭議，教育部長潘文忠、體育署長張少熙19日晚公開道歉，連帶總統蔡英文、閣揆蘇貞昌也都公開致歉。據悉，張少熙昨已請辭，但行政院認為，目前以奧運優先，待奧運落幕後再連同檢討一起處理。