國際疫情嚴峻，不少國家需要疫苗接種證明，同時台灣也出現疫苗荒，不少民眾都對此抱有疑慮。前民進黨立委郭正亮直言，現在要接洽疫苗，至少要出動行政院長等級的領導人，衛福部長陳時中已經不夠力了，他更指出，現在本來就可以出國，問題是要不要隔離，打國際認證的疫苗才可以不隔離，並痛批綠委王定宇等人是故意轉移焦點。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國總統文在寅因為疫苗來遲，民調暴跌17%，所以文在寅就跟總理講，無論如何總統或總理都要出面和疫苗公司談，後來文和韓國百姓承諾8月至少拿到8百萬劑，人家也成功了，「就看你進不盡心」。

郭正亮坦言，陳時中已經不夠力了，要跟疫苗公司接頭，至少要是行政院長級的，衛福部長已經不夠力了，現在亞洲各國普遍缺疫苗，越南也是總理出面才要到，美國還有好幾億劑疫苗，但怕自己要打第三針，否則分幾百萬劑出來還是可以的。

對於王定宇和林靜儀的說法，郭正亮直言，已經看過很多次這種論調，每次都搞錯重點，或故意轉移焦點，台灣早就有人組團去關島打疫苗，本來就可以出國，重點是有沒有隔離，現在沒有打疫苗，出國就是隔離兩個禮拜，「重點是隔離，不是出國，我們現在提供PCR，也是可以出國，只是說會不會被隔離，不要搞錯重點，打國際認證的疫苗才可以不隔離，重點不是出國，不要轉移焦點」。