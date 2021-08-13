資深媒體人黃暐瀚。(資料照)

行政院長蘇貞昌昨(12日)與民進黨立院黨團幹部討論振興政策，拍板確定不發放現金，將比照去年3倍券模式發放5倍券。資深媒體人黃暐瀚今(13日)對此在臉書分析，蘇院長11日率領政院官員到官邸報告蔡總統5倍券的政策之後，媒體大多下標「拍板定案」，不過從民進黨立委現在激烈的反應看來，「蔡總統的態度應該解讀成，『你自己惹出來的事情，你自己想辦法解決』」。

黃暐瀚臉書貼文提及，「照總統指示，行政院長蘇貞昌12日邀集立院黨團幹部，進行『溝通』，5倍券的版都印好了，才想到要找國會議員溝通？會不會太晚了一點？沒有先求民意，就自己獨斷獨行，是蘇院長從政以來的『風格』，說的好聽，叫勇往直前，說的難聽，叫獨裁霸道，從不聽勸。印都印好了，多數民意期待『發現金』的選項，等同直接刪除。」

黃暐瀚進一步說，不過正國會立委主張，發券沒關係，可不可以不要跟民眾「收1000」，直接發5000，或是4000，這樣也算取個折衷，「沒想到蘇院長不同意，第一，板模都印好了，上面已經寫的振興5倍券，不收1000，何來5倍？第二，過去馬英九發消費券，民進黨罵成那樣，現在如果不收1000，那不就等同消費券？馬規蘇隨，臉上無光，辦不到」。

不過，黃暐瀚說，搞了半天，只好維持「收1000」，但擴大「不收1000」的對象，從109萬人不收1000，變成906萬人不收，但還有1000多萬人得收，尤其要收「1000元」的這1000多萬人，正是努力賺錢、規矩繳稅，然後連疫苗都還沒打的青壯族群，「5倍券『雙標上路』，這群人的『相對剝奪感』，即將大爆發！」

因此黃暐瀚指出，是解決民眾眼前的困難重要？還是計算宣傳效果，並換算下次的選舉得失重要？是符合民意的期待重要，還是不想讓馬英九看笑話重要？（真的改了，馬英九也未必就會出面嘲諷），治理國家，存乎一心，在此一念，「不要再算了，不要再撐了，蘇院長，全民直接發券吧」。