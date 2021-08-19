美軍撤出阿富汗，政權一夕變天由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在塔利班兵臨城下之際棄國逃離，一舉成為國際焦點。隨著美軍撤離阿富汗，國內部分民眾也產生一股「今日阿富汗，明日台灣」的危機感，民進黨前主席施明德表示，為防止總統落跑，我國就職誓詞須加上「余必與國家共存亡」。而蔡英文總統7月底演練的「萬鈞計畫」也被網友質疑。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，演練至少有7套劇本。

前民進黨立委郭正亮19日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」直言，國軍演練反斬首，是為了維持政軍指揮中心，嚴格來說不能說是落跑，而是撤離。

曾在2008-2016年主跑總統府的黃暐瀚指出，從李登輝前總統至馬英九總統，「萬鈞計畫」年年都有，對於近日網路上有網友揶揄蔡英文總統在演練逃亡，他指出，「萬鈞計畫」至少有7套劇本，還分為ABC三個應對等級，從搭雲豹裝甲車從總統府撤離，或最後可以由總統府後方地下道直抵舊國防部頂樓，再搭直升機轉進到衡山指揮所，如果衡山堅持不住，還可以搭黑鷹直昇機飛到松山機場再度轉進到東部。黃暐瀚強調，他不是針對蔡總統，而是中華民國每一位總統都是如此，和阿富汗總統直接捲錢逃跑是不一樣的。