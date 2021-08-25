外傳內閣將在9月改組，身兼民進黨主席的蔡英文總統今(25日)在民進黨中常會上表示，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」，正式闢謠。但資深媒體人羅友志表示，這份傳聞改組名單在這個時間點出現，不免讓人有帶風向、掩蓋負面消息的感覺，他也指出雖然蔡總統出面否認此事，但可能並非空穴來風，政壇變化可能性應該還很大。

羅友志今(25日)在臉書上表示，這份名單，在熟知民進黨生態的人來說，其實是「菜市場名單」，街頭巷議、擔蔥賣菜的人，從沒戴口罩噴口水到戴上口罩，早就說了有快一年了。

羅友志認為，這份名單也非無稽之談，因為蘇貞昌下台早就在疫情前後已經是共識，看最近蘇貞昌的反撲力道，就知道，「老驥」已經不只是「伏櫪」，那麼簡單。至於鄭文燦可能接任行政院長的說法，羅友志指出，3月減肥話題那時候，他還是「菜市場名單」最佳人選，問題是在3+11之後，對蔡英文來說，還有支撐的利用價值嗎？這卻是個問題。

羅友志也說，在這個時間點，不免讓人有帶風向、蓋負面消息的感覺，而這名單，會100%兌現的機率，他覺得不到一半，但對出現在這份名單上的鄭文燦而言，卻沒那麼輕鬆，面對蘇貞昌這個大海嘯衝擊⋯⋯，不知道該不該叫他「找東西抓穩一點」，「並非空穴來風，但是…變化還很大吧？」