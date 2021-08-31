行政院長蘇貞昌今日主持「行政院社會福利推動委員會第29次委員會議」時表示，政府從預算、政策、法案建構完整的社福體系，明年度政府總預算中，「社會福利支出」編列規模達6000億元，即可看出政府對社會福利的重視；有關身心障礙福利服務與資源布建，政府將從教保人力及服務品質等面向，提高服務使用率。針對不適任的身障機構負責人及其衍生問題，蘇貞昌要求相關部會在修法前就應立即拿出有效辦法，以落實照顧身障機構住民。

蘇貞昌聽取衛福部「身心障礙福利服務資源布建案報告」後表示，蔡英文總統相當重視對國人的全齡照顧，從預算、政策、法案建構完整的社福體系。在明年度政府總預算中，「社會福利支出」編列規模達6000億元，比今年增加430億元。其中「少子女化對策」就達800億元，比去年成長5成，包括今年8月起，育兒津貼已從每月2500元增加到3500元，明年8月更將增加到每月5000元。今年7月起，政府也擴大不孕症治療補助、增加產檢次數、項目及產檢假天數、提高育嬰留停津貼由6成至8成，所增加的2成雇主負擔，全部由政府補助。

蘇貞昌指出，長照預算從2016年蔡總統剛上任時不到50億元，明年增加到600多億元，足足成長12倍，給予需要長照的家庭更大的支持。此外，行政院在今年7月已核定「強化社會安全網第二期計畫」，5年將投入超過400億元經費，擴增社工人力，包括地方政府從2400人擴增至7800人，民間再增加2000人；並提升薪資，建立考核機制，鼓勵長留久任。

對於身心障礙福利服務資源布建案，全國身心障礙者近120萬人，政府投入資源，布建據點，包括機構或社區據點的服務使用率都已達8成，但因身心障礙機構工作負擔重、薪資低，人力招募困難，另外民眾也期待能就近使用服務，讓使用服務人數無法再提升，蘇揆請衛福部專案通盤檢討改善。

在服務品質方面，針對委員所提某身障機構發生住民遭工作人員毆打致死案件，並質疑該機構負責人本身就有不良紀錄，卻能擔任負責人乙節，蘇貞昌請衛福部及法務部等相關部會，在修法前應立即拿出有效辦法，另亦應盤點機構內是否有類似不良紀錄、犯罪前科的管理人員，以落實照顧身障機構住民。

蘇貞昌表示，目前全世界已經有超過110個國家採行18歲成年制，感謝各界協助，立法院去年12月25日三讀通過「民法」修正案，成年年齡由20歲修正為18歲，以符合當今社會青年身心發展現況。