鄭文燦26日疫情直播結束後緊盯中華男子射箭隊金牌戰，見飲恨韓國不禁嘆「好可惜」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦為桃園射箭好手魏均珩可惜

鄭文燦緊盯賽事直播 為桃園射箭好手魏均珩可惜

中華男子射箭隊射下銀牌，桃園市長鄭文燦說，三劍客之一的魏均珩是桃園一路培養的選手，不諱言和金牌擦身而過很可惜，「一天就決定運動生涯的一切！」，但能參加奧運就非常不容易，他也提到除中央獎勵金，桃園摘銀也有獎勵金21萬，預告：「還會再加碼！」

鄭文燦26日疫情直播結束後緊盯中華男子射箭隊金牌戰，見飲恨韓國不禁嘆「好可惜」，直播字幕上錯寫中華隊摘金，鄭文燦還驚訝一下說：「咦？金牌入袋？我們銀牌啦！」，笑說中華隊一路過關斬將，一天就決定運動生涯的一切。

鄭文燦說，魏均珩是蘆竹區的選手，住大竹地區，父親也還住在大竹，魏均珩大竹國小畢業後就開始喜歡射箭，之後到射箭隊出名的永豐高中、國立師範大學就讀，是桃園一路培養的選手，2018年在雅加達亞運榮獲男子團體金牌，2019年世大運獲得團體賽銀牌跟混合組的金牌，如今站上奧運的舞台大展身手、發光發熱。

鄭文燦說，魏均珩是國家培養的重要射箭國手，射下大陸取得四強以後，大家的期盼就很高，贏過荷蘭隊和韓國最後拚戰，雖然最後沒有奪金很可惜，但能夠參加奧運就不容易，一路闖進8強、4強更是困難，要給每一個選手最大的祝福。

鄭文燦提到，東奧金牌中央有1000萬獎勵金、銀牌700萬、銅牌500萬，桃園市本身也有獎勵要點，大專院校以上的體育競賽第一名可以核發60萬、第二名21萬、第三名15萬，魏均珩奪銀已可獲得桃園版獎勵金21萬，他也預告：「我們還會再加碼！」

鄭文燦說，市府原本預定隨團，因為沒有開放觀眾、沒辦法隨團，但還是一一為桃園8位選手加油，也保持密切的聯絡，笑言現在還不容易立刻跟魏均珩連絡上，將會透過隨團的人員和魏恭喜。