立委集體貪汙案，立委陳超明及其辦公室主任梁文一被控各收賄100萬、50萬元，協助太流負責人李恆隆舉行公聽會爭奪SOGO經營權，台北地院因2人境管期限將屆，裁定2人自8月4日起延長限制出境、出海8月。

檢方起訴指出，李恆隆認為陳超明當選第9屆、第8會期經濟委員會召委，若能由陳舉行公聽會，不僅可以施壓經濟部，還能安排媒體報導，遂透過業者郭克銘找上梁文一。

郭克銘2019年10月與梁會面，提議以「政治獻金」包裝行賄，承諾公聽會事成後將贊助200萬選舉經費，陳超明輾轉得知，認為公聽會題綱是為批判經濟部量身訂做，個案性過強，擔心輿論影響選情而拒絕。

但李、郭改由新加坡天義公司委託東吳大學，與時力立委徐永明合辦「公司法適用爭議鑑定公聽會」，時間定在12月18日，並通知梁盼陳也能出席；陳得知後同意列名。陳還致電經濟部長沈榮津，沈未接，又再打給魏姓國會聯絡人，要經濟部「賣個面子」，沈同意指派司長李鎂出席。事後陳、梁各獲100萬、50萬元。

陳、梁一度遭北檢收押，北院裁定各以500萬元、150萬元交保停押，諭知限制住居、每週二向派出所報到，並自去年12月4日起限制出境、出海8月。由於2人境管期限將屆滿，北院日前開庭審理。

律師認為，陳超明的犯罪事實已調查證據完畢，並無湮滅事證可能，加上現值疫情肆虐之際，陳年屆70歲，需定期回醫院診治，沒有逃亡海外可能，另梁文一則對於延長境管沒有意見，北院考量案件尚未審結，2人仍有境管必要，裁定2人自8月4日起延長限制出境、出海8月。