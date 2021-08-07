大里區環河路1段與十鼓巷口，因豪大雨沖刷路面凹陷。（照片由霧峰警分局提供）

員警與熱心民眾帶兩把鋸子，冒大雨共同將樹木鋸斷後搬離車道，已恢復行車安全。（照片由霧峰警分局提供）

盧碧颱風牽引西南氣流，為台灣帶來降雨，台中市6日深夜到7日上午，豪大雨不斷，霧峰區象鼻路、大里區甲堤南路發生路樹倒塌災情，並傳十鼓巷102號路樹倒塌壓到電線，導致路燈、電線桿歪斜影響交通，目前霧峰警分局大里分駐所員警現場進行交管，並通知台電人員到場處理。

霧峰區象鼻路10-3號轉彎處及象鼻路16號前路樹倒塌，經民眾發現報案，線上警網立即前往封鎖現場，管制車輛通行，避免發生危險。萬豐派出所線上巡邏人員現場管制人車，10時2分許通知市政府派員處理路樹，目前交通管制中。

大里區環河路1段與十鼓巷口，因豪大雨沖刷路面凹陷，影響交通，大里分駐所線上巡邏人員於周邊進行交管，並擺放交通錐管制。台中養護公路1段工程人員，至現場擺設交通錐與警示燈。

大里區十鼓巷102號今天上午9時50分，傳出路樹倒塌，導致路燈、電線桿歪斜，影響交通，大里分駐所派出巡邏人員，於周邊進行交管，並擺放交通錐管制並連絡台電人員到場處置。

另民眾報案，接近今天中午在大里區益民路2段264號前，路面凹陷，影響交通案，員警冒雨在現場進行交管，凹陷處並擺放交通錐管制。

大里區甲堤南路88號前，6日深夜23時50分，發生路樹倒塌，霧峰警分局十九甲派出所員警，現場進行交管並架設封鎖線管制，通知市府建設局派員處理路樹，副所長陳甲益及所內員警3名與熱心民眾帶兩把鋸子，冒大雨共同將樹木鋸斷後搬離車道，已恢復行車安全。