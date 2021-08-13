國內首家外商電支「蝦皮支付」未在期限內申請執照，升格確定破局。金管會銀行局13日宣布，2021年8月14日起廢止蝦皮支付專營電子支付機構的業務許可，不過，目前蝦皮購物會先以「樂購蝦皮」來維持服務，未來蝦皮有兩條路，一是若樂購蝦皮再觸及升格條件就要再次申請電支執照，但也可以找另一家合格的電支業者來合作，目前蝦皮已向金管會表達應會直接找合作的電支公司。

「蝦皮支付」原先是經濟部轄管的「第三方支付機構」，但因2019年生意太興旺，代理收付日均量達31億元，超過「電子支付條例」規範的一年日均量10億元以上門檻，「被迫」得升格為專營電子支付機構由金管會納管，然而，若要升格就必須從目前資本額500萬元增資到5億元，但又因遇到「新中資」定義問題，使得蝦皮增資案一直在投審會卡關，審查至今未果，直到電支執照最後申請日8月13日前都無法送件。

銀行局指出，目前蝦皮打算以旗下另一家第三方支付公司「樂購蝦皮」先取代蝦皮支付，來繼續提供蝦皮購物的支付金流，由於升格電支不是一觸及「一年日均量10億元」的條件就要馬上申請電支執照，而是觸及後半年內才要申請，也就是說，2022年初金管會會審視2021年8月12日起算一年內樂購蝦皮是否日均量超標，若是超標，六個月內才需要申請電支執照，等於至少有一年的緩衝期。

銀行局表示，樂購蝦皮就算超標也不一定要升格電支，蝦皮集團可另找合法電子支付機構來負責蝦皮購物的的支付業務，蝦皮已向銀行局表達會找尋合作夥伴的意願。