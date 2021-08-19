全球晶片荒仍未見曙光，供應鏈斷鏈危機迫使各大車廠不得不減產，此舉不僅嚴重影響其營收獲利，且拖累國家經濟表現，路透社報導指出，美國3名參議員致信我駐美代表蕭美琴，希望台灣可以提供更多的協助，以解決如今晶片短缺的處境。

這封日期為8月18日的未公開信函，是由皮特斯（Gary Peters）、斯塔貝諾（Debbie Stabenow）、布朗（Sherrod Brown）3位參議員所寄出，感謝蕭美琴為晶片短缺問題所做的種種努力。

此外，3為參議員在信中表示，「希望蕭美琴能繼續和台灣政府及晶圓代工廠合作，以緩解他們州所面臨的經濟風險」；報導指出，台灣政府對此並未立即置評。

信中提到，儘管台灣方面為增加產能做了非常多的努力，但就聽到的消息來看，晶片短缺的問題已經延燒到2022年，在汽車、商用卡車等需求不斷攀升的情況下，「晶片短缺迫使汽車製造商不得不產能停擺，甚至是減產，而美國是世界上被影響最大的地方」。