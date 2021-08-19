NBA的夏季聯賽剛結束，由國王隊拿下冠軍，而台灣時間10月20日正式例行賽也將展開，如今大部份球隊都完成補強，好整以暇準備新球季的來臨。不過今天NBA場外出現了一則話題，美媒《Bleacher Report》公開了對杜蘭特(Kevin Durant)以及卓雷蒙格林(Draymond Green)的專訪內容，其中談到了他們過去爭執的話題。

KD wouldn’t change a thing 💯



Watch the full interview between him and Draymond Green https://t.co/iG2bXZC859 pic.twitter.com/7GO9ErETAs — Bleacher Report (@BleacherReport) August 18 2021

在杜蘭特還在勇士的時候曾與卓雷蒙格林起過口角，在勇士對上快艇的比賽中，卓雷蒙格林說：「在你來之前我們已經是總冠軍了！」此話之後也成為球迷間揶揄的話題，外界也紛紛認為這是杜蘭特離開勇士的最大原因之一，而在這次專訪中兩人都娓娓道出他們的真實看法。

卓雷蒙格林說：「自從你離開勇士後，我就飽受外界指責，只是為了我個人理智而言，我們在那場對快艇比賽中的爭論，對你最終離開勇士有多大的影響？」杜蘭特：「並不是那次爭論導致，而是大家處理問題的方式，總教練表現的好像沒發生過，總管則試著勸導你，以為事情可以簡單帶過。」

杜蘭特表示他們並沒把這件事真正解決，放在檯面上來討論，他直言球隊沒像過去皮朋(Scottie Pippen)在公牛時那樣解決問題，當時更衣室所有人都告訴他把一切給搞砸了。「我們沒那樣做，一直在繞圈子。當時隊內氣氛對我來說很怪，我希望所有人跳出來，因為身為團隊，交流很重要，我們卻沒做到，這就是為什麼我最後會離開！」

卓雷蒙格林繼續說：「那天賽後，老婆在車裡等我快2小時，高層試圖要我道歉，我說我會去跟他聊，你們不必說什麼，但他們發現說不動我，第二天又來找我，然後跟我說我把事情搞砸，準備道歉沒？我則跟他們說是他們搞砸了，能解決事情的只有我跟杜蘭特，他們做不了什麼，在我看來就是他們把事情搞砸的！」