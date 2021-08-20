「大鬍子」哈登已經提前宣告下季總冠軍屬於籃網了！哈登近日受訪表示，要不是上季籃網遭逢太多意外與傷痛，或許他早就可以拿下生涯首次總冠軍，他更提前跟其他球隊嗆聲，「沒有人可以擊敗全員健康的我們，我就把話放在這裡了！」

「上季很不錯，考慮到我們必須面對各種困難，包含我在季中交易過來、杜蘭特因傷與新冠協議缺席快3個月，還有厄文也缺席部分比賽，」哈登說，「算上這些，我們距離東區冠軍只有一步之遙，現在我們擁有足夠的時間重振旗鼓。」

哈登更強調，籃網進入下個球季毫無壓力，「我們完全沒有壓力，我們感到激動，且需要保持專注，我們知道必須做什麼，最重要的是保持健康。其實我來籃網沒做什麼調整，只是我現在無須出手太多次，這是最適合我的風格，當個組織者。」

最後哈登沒有忘記感謝待在休士頓期間的一切，「休士頓永遠在我心中佔據一個重要位置，我在那裡待了9年，我對自己沒為休士頓帶來總冠軍感到失望，因為每場比賽我都全力以赴，社區工作讓我看到自己能夠對這座城市帶來的多大影響力。」