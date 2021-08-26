面對始終沒有停歇的離隊謠言，拓荒者明星後衛利拉德跟球迷直播互動時表示，「我不會離開波特爛，起碼現在不可能發生！」隨後《NBC》記者費爾德曼爆料，利拉德會這樣說，只是想給拓荒者新總教練畢勒普斯一個機會，離隊仍是遲早的事。

利拉德強調自己在休兵期說出那些暗示想要離隊的重話，主因是不爽今年季後賽遭金塊淘汰，「當前對我生涯很重要，因為我不再年輕了，球隊氣氛一直很好，我們沒輸很多場，卻被人手不足的金塊淘汰，我認為我們可以擊敗他們，我很失望。」

就算利拉德願意給予畢勒普斯最後一次機會，可是費爾德曼仍然強調，就算利拉德今年休兵期間沒有離隊，還是很有可能在下個球季離開波特蘭，最快會在明年交易截止日之前，或是明年休兵期間，擺明認定畢勒普斯還是沒法滿足利拉德要求。

畢竟拓荒者今年幾乎毫無補強，整體戰力甚至比起上季還差，就算畢勒普斯帶來不同的執教風格與戰術，拓荒者想在競爭激烈的西區突圍而出，恐怕還是很難，拓荒者這種繼續測試利拉德耐心與忠誠度的消極補強態度，更讓利拉德很快死心。