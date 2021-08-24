中信兄弟詹子賢之前在球隊爭奪上半季冠軍時帶傷上陣，直到確定奪得季冠軍後才治療手傷，下半季首戰他單場雙安，貢獻全隊所有得分，助隊以3比1擊敗富邦悍將。

詹子賢之前右手肘發炎，但在球隊爭冠關鍵時刻仍帶傷上陣，在兄弟奪下季冠軍後才進行治療，「留在一軍就代表能打，不然就是佔位子（台語），今天也是可以比賽才會下場。」

詹子賢透露，之前手傷嚴重時，連拿重物都會疼痛，經過治療加休息讓傷勢緩和一點，「之前一點點，這次比較久又比較嚴重，有點挫傷，發炎腫起來，算是骨刺吧，但還好不會移動的就比較好一點。」

上半季曾有一段時間詹子賢時常擊出雙殺打，但今天他在壘上有人時頻頻建功，他表示，這段時間改變了自己的想法，把球打強、基本功做好，剩下的就看結果。

詹子賢說：「會不會雙殺也是運氣，以前打地板都雙殺，但現在想法不一樣，我就只想著把球打強、基本功做好，結果就自然發生。」