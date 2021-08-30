中華職棒兄弟象隊退役名將王光輝病逝，消息傳回花蓮太巴塱老家，他幼時的老師、鄰居長輩們齊聚他家門口為他哀悼，「白髮人送黑髮人，非常不捨。」

王光輝的父母住在光復鄉太巴塱部落，上午接到噩耗隨即趕往台北，鄰居長輩平時互動頻繁，大家相偕到他家庭院，等候消息是否能協助相關後事。

王光輝幼年時的老師孫梅花說，看著王光輝長大，他從小就很乖，喜歡打球，在他身體不舒服前還經常回來，「想不到年紀輕輕就離開，很難過。他對爸爸媽媽非常孝順。」

老家門牌上掛著「天主保佑 Ipay Foday 王照勇的家」，是王光輝父親的名字。孫梅花說，王光輝的父親、爺爺都打棒球，媽媽玩壘球，可說是運動世家。

培育許多棒球國手的太巴塱國小，學校將各國手事蹟和照片鑲嵌在圍牆上，一張王光輝、王光熙兄弟和啟蒙恩師周廣輝等人的合照，眾人在許多獎盃、獎牌前燦笑，令人不勝唏噓。

周廣輝的女兒周百合表示，和王光輝是小學同學，當時父親看他在練跑步，體力好，個子高，拉他練棒球，他很認真、打擊也不錯。一路從青少棒、青棒、成棒國手到職業選手，而且還是中華職棒史上及台灣職業運動史上首位原住民總教練。（編輯：郭諭儒）1100830