墨灣平台火災，周二歐美原油期貨連2漲；據了解，墨西哥灣南部的石油鑽井平台發生火災，導致產量減少約25%，並有42.1萬桶/日的產能因此中斷。儘管此事件對該石油公司的影響尚未統計完全，但分析師認為月產量與出口額將會有很大的機率因此下滑。

此外中國當局於本周表示，自7月中旬以來首次沒有本土確診病例，顯示新冠疫情有趨緩現象。加上先前美國食品藥物管理局(FDA)，全面批准了輝瑞及BioNTech的新冠疫苗，也提振了市場對需求復甦的信心；其中美國原油漲幅2.9%，倫敦原油漲幅3.4%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.90美元，報每桶67.54美元；9月熱燃油漲0.06美元，報每加侖2.07美元；9月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖2.18美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲2.30美元，報每桶71.05美元。(商品行情網)