繼不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)昨(30)日下午開出9月不鏽鋼板材價格，內銷平盤後；另一大廠唐榮(2035)今日開出9月內銷的304系冷熱軋亦為平盤，中止連四漲。唐榮外銷的304冷熱軋則依不同地區分別漲0~120美元。

燁聯昨日率先開9月盤價，內銷部分，304、430、316L附價全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

唐榮今日開出也是內銷平盤，外銷則為平高盤。

隨著中國大陸本土疫情趨緩，預期需求增強，倫敦金屬交易所(LME)近期金屬價格持續止跌回升。LME鎳價回到每公噸19,000美元以上高檔；燁聯不鏽鋼板9月呈現平盤，中止先前連四個月漲價，力挺下游客戶，可望持續帶動產業一同穩定成長。

先前反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼板上游鋼廠燁聯8月不鏽鋼板材價格大漲，內、外銷全面調漲，其中，內銷304系每公噸304大漲7500元，已連續第四個月上漲。燁聯已連四個月調漲，且累計每公噸漲幅高達2萬3500元。

主要原料鎳價上漲，8月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續獲利，9月價格穩於高檔，市場熱度有機會延續至第四季。