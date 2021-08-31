《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:442021/08/31 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場擔憂颶風艾達所造成的停電及洪水災害，恐削減煉油廠的原油需求，加上OPEC與OPEC+有意計劃提高產量，引發盤中油價賣壓出籠；周二(8/31)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.41美元，報每桶68.80美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.46美元，報每桶72.95美元。(商品行情網) 《商情》需求趨緩 亞洲天然橡膠續跌 《商情》中國鋁冶煉廠開會擬管控價格飆升 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #擔憂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》景氣相關族群領跌 日股走弱 12:182021/08/31 財經 疫情衝擊 大陸非製造業景氣度明顯回落 09:492021/08/31 兩岸 華新內銷價 每公噸漲3千 04:102021/08/31 財經要聞 股匯雙漲 外資買超212億 04:102021/08/31 財經焦點 《商情》美元走高 拖累紐約期金回落 09:452021/08/31 財經 經典國民鋼砲Golf GTi的八個小秘密 10:352021/08/31 汽車情報-主題企劃 外資回頭 台幣勁揚1.15角 04:102021/08/31 財經要聞 苗栗向上勵志 5總統教育獎學生獲表揚 04:102021/08/31 地方新聞 《商情》黃金亞洲電子盤轉漲 10:532021/08/31 財經 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 04:102021/08/31 財經要聞 美股領頭羊換人當 散戶搶買？專家大驚：慘了 08:302021/08/31 財經 財經熱門新聞 美股史上最大泡沫快破了 專家喊殺：9月暴跌20％ - 財經 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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