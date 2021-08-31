由於市場擔憂颶風艾達所造成的停電及洪水災害，恐削減煉油廠的原油需求，加上OPEC與OPEC+有意計劃提高產量，引發盤中油價賣壓出籠；周二(8/31)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.41美元，報每桶68.80美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.46美元，報每桶72.95美元。(商品行情網)