鄧姓男子在知名投資平台「玩股網」經營「外匯E哥自動化程式交易社團」，收費提供期貨自動化交易程式，並指導會員操作，共賺取292萬餘元報酬。因鄧男未獲金管會許可，台北地檢署認定他違反《期貨交易法》，日前將他起訴，並建請法院沒收犯罪所得。

起訴書指出，鄧男是玩股網平台「外匯E哥自動化程式交易社團」的經營者，他化名「E哥」，並向社團成員自稱「團長」，同時是渥富科技的實際負責人。

鄧男未獲金管會許可非法經營期貨顧問或期貨服務事業，2017年9月11日透過許姓男子，與不知情的玩股網公司胡姓女負責人簽訂契約，在玩股網經營社團，提供付費會員下載「變形金剛」、「金剛戰士」外匯期貨自動交易程式，並線上教導會員操作。

會員加入鄧男的社團後，透過第三方支付平台繳交費用給玩股網，總共收取585萬6420元，玩股網再與鄧男55分帳，雙方各自獲取292萬8216元贓款。