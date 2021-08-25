鈞興-KY(4571)公布第2季財報，單季營收6.42億元，季減11.5％，年增55.1％，稅後淨利0.79億元，季減38.4％，年增14.5％，每股盈餘1.66元。累計上半年營收13.69億元，年增74.1％，稅後淨利2.06億元，年增76.41％，每股盈餘4.34元。鈞興-KY董事會決議通過辦理5,000仟股現金增資，所募集資金將用於支應越南廠的資本支出及營運週轉使用。

由於美國房屋交易景氣熱絡，帶動DIY居家裝修市場需求，公司珠海廠生產稼動率維持高檔。但第2季原料成本上揚、台幣升值及海運缺櫃等因素，單季營收及獲利表現較上季下滑，但上半年整體獲利年增率仍達76％，而認列匯兌損失新台幣0.13億元。此外，2021年上半年齒輪箱、精密五金件、全鋼傘齒等產品銷售金額較去年同期成長100.16％、80.96％、79.58％。

下半年步入傳統出貨旺季，日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品將於下半年步入量產階段，預期珠海廠產能維持滿載至今年年底。這次辦理5,000仟股現金增資，所募集資金將用於支應越南廠的資本支出，越南新廠已步入第一階段生產，且以生產高精密度的諧波減速器產品為主，將陸續導入工業機器人、電動助力車市場。