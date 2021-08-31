彰銀(2801)股東常會通過配息0.36元、配股0.1元，今（31）日以16.45元參考價除權息交易。相較於大盤挫跌逾170點，彰銀開高後上漲0.91％至16.6元，填權息約27.27％，早盤持穩盤上，表現優於大盤。三大法人上周買超達1萬510張，昨日續買超4966張。

彰銀將於下午召開線上法說。董事會日前通過2021年上半年財報，合併淨收益138.85億元、年減4.15％，為近6年同期低點，稅前淨利48.78億元、年減6.48％，稅後淨利41.67億元、年減1.84％，每股盈餘（EPS）0.4元，均為近11年同期低點。

不過，以此推算，彰銀第二季合併淨收益69.9億元，季增1.38％、年減0.6％，為近1年高點。稅前淨利25億元，季增5.12％、年增18.11％，稅後淨利22.21億元，季增14.17％、年增26.73％，每股盈餘0.21元，均創近5季高點。

彰銀7月自結合併稅前淨利10.64億元，月增達17.96％、年增達66.77％。合計前7月合併稅前淨利59.43億元、年增1.5％，稅後淨利50.3億元、年增5.65％，稅前每股盈餘0.57元、稅後每股盈餘0.48元，優於去年同期0.56元、0.46元，營運已重返成長軌道。

彰銀先前表示，面對外部環境變數仍多，將從提升獲利動能、強化數位金融業務服務、健全資本適足性、改善資產品質、落實內稽內控及法遵、優化及簡化作業流程及提升作業效率等6大營運目標出發，戮力拓展多元獲利來源及維持穩健資產品質。